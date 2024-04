Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Veneția a fost joi, 25 aprilie, scena protestelor dupa ce autoritațile au inceput sa aplice taxa de intrare in oraș pentru turiștii care petrec doar o zi in orașul-laguna din Italia. Locuitorii acuza ca au transformat faimosul oraș intr-un „parc tematic”, relateaza The Guardian.Veneția este primul…

- Intr-o situație inedita, un vehicul a fost prins de radar, insa șoferul nu poate fi identificat, ridicand intrebarea cine va plati amenda in aceasta circumstanța neobișnuita. Conform Codului Rutier din Romania, depașirea vitezei maxime legale atrage sancțiuni pentru șoferi, iar aceste abateri pot fi…

- Vremea calda din ultimele zile a grabit inflorirea uneia dintre cele mai rare plante de la noi din țara, laleaua pestrița. Este o specie protejata de lege, așa ca cei care o rupa risca amenzi de pana la 7.500 de lei.

- Mai sunt cinci zile și UTA risca sa fie depunctata cu 5 puncte daca nu platește datoriile pe care le are fața de fostul ei... The post UTA risca 5 puncte de depunctare daca nu platește datoriile spre foștii jucatori pana la 20 martie appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Utilizarea mașinii de spalat in apartamente poate fi mai mult decat un simplu act de igiena casnica, poate fi motiv de ingrijorare pentru vecini și, in unele cazuri, chiar subiect de sancțiuni legale. Amendele uriașe prevazute de lege. Toți proprietarii trebuie sa știe.

- Se apropie primavara, iar persoanele care stau la casa se vor apuca de curațenie prin curte. Astfel, tot mai mulți oameni aleg sa dea foc resturilor vegetale, deși acest lucru este interzis prin lege. Din lipsa de atenție, in foarte multe cazuri, arderea resturilor vegetale s-a transformat in adevarate…

- Codul Rutier 2024: Cine platește amenda in cazul in care unul din pasageri nu poarta centura de siguranța Codul Rutier 2024: Cine platește amenda in cazul in care unul din pasageri nu poarta centura de siguranța Codul Rutier, in anul 2024, aduce sancțiuni mai mari. Pe langa șoferii care nu poarta centura…