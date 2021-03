Proteste în toată Europa împotriva măsurilor pentru combaterea Covid-19 Mii de proteste fața de restricțiile provocate de pandemia de Covid-19 au loc in mai multe state europene. Oamenii au manifestat in Germania, Marea Britanie, Croația, Elveția, Austria și Serbia. Aceștia cer autoritaților sa renunțe la regulile de protecție pe care le considera exagerate. In unele cazuri, protestele au degenerat in confruntari cu forțele de ordine, potrivit Digi24. Germania Protestele din orasul german Kassel, Germania, impotriva restrictiilor legate de COVID-19, au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa. Politia a anunțat ca mii de persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In Europa a fost o zi a protestelor fața de restricțiile provocate de pandemia de Covid-19. Mii de oameni au manifestat in Germania, Marea Britanie, Croația, Elveția, Austria și Serbia. Au cerut autoritaților sa renunțe la regulile de protecție pe care le considera exagerate.

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa.Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru un protest neautorizat, in pofida…

- Sute de oameni protesteaza la frontiera austro-germanaAustriecii și germanii sunt nemulțumiți de masurile restrictive anti-Covid.Este interzisa deplasarea oamenilor la mai mult de 15 km de casa.Proteste de ambele parti ale granitei austro-germane. Sute de oameni sunt nemulțimiți de masurile restrictive…

- Regulile anti-COVID din Marea Britanie sunt deja draconice. Insa noile masuri preconizate de guvern sunt de-a dreptul terifiante. Se intenționeaza ca oamenilor sa li se interzica sa-și vorbeasca pe strada sau in supermarketuri. Sau sa li se permita sa iasa din casa doar o data pe saptamana. Intr-o declarație…

- Poliția va interveni daca cumparatorii sunt „agresivi” la supermarketuri, asta in contextul in care noile masuri de combatere a Covid-19 sunt aplicate in Marea Britanie. CEO-ul supermarketului Sainsbury, Simon Roberts, a trimis un e-mail tuturor clienților sai, avertizandu-i cu privire la masurile…

- Tot mai multele cazuri deinfectare cu noua varianta de Covid-19 i-a determinat pe oamenii de știința dinMarea Britanie sa ceara masuri mai stricte pentru a proteja populația. Oamenii de știința din grupul independent Sage, care ofera consiliere autoritițile britanice pe tema COVID-19, au cerut ca toate…