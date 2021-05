Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30.000 de sloveni au protestat in strada vineri seara și au cerut demisia premierului Janez Jansa, acuzat de corupție. Mișcarile de protest au loc in timp ce Slovenia se pregateste sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene.

- Premierul Florin Citu s-a declarat convins, luni, ca tinta de 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie va fi atinsa si a anunțat ca saptamana viitoare este posibil ca membrii Guvernului sa iasa in strada si sa se implice direct in campania de vaccinare. „Continuam in acelasi ritm. Avem resursele…

- Ieri, la Constanta, a fost inca o zi de proteste impotriva restrictiilor impuse de Guvern.Daca la Arad protestatarii s au dus cu flori la poarta spitalului la Constanta au incercat sa blocheze strada la trecerea de pietoni de pe bulevardul Tomis din fata Prefecturii.La cea de a cincea zi de proteste…

- Cateva sute de oameni protesteaza la aceasta ora in București, pentru a treia seara la rand. Noi manifestații fața de restricțiile impuse in contextul pendemiei au loc și in cateva orașe, dar protestele sunt mult mai restranse fața de serile trecute.HotNews.ro transmite Livetext cele mai importante…

- Peste zece persoane au fost ranite duminica in Bangladesh in ciocniri intre politisti si manifestanti islamisti, a relatat un cotidian local, in a treia zi de proteste impotriva vizitei prim-ministrului indian Narendra Modi, informeaza France Presse, potrivit AGERPRES. Cinci persoane au fost…