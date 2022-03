Proteste în mai multe orașe din Ucraina. Rușii reacționează cu forța VIDEO Potrivit imaginilor care circula pe rețelele de socializare, proteste au loc in mai multe orașe din Ucraina, in schimb membrii forțelor armate ruse din zonele ocupate fac uz de forța impotriva localnicilor și ii amenința cu armele. In Berdeansk, armata reține și bate cu brutalitate ucrainenii care au ieșit astazi la un miting impotriva razboiului. In Berdyansk, people went on a peaceful protest against Russians – they began to detain and beat them. Shots were also heard in the air.The video was sent by a local resident #StandWithUkraine pic.twitter.com/7SW1tcMkpI — Oleksandra Matviichuk (@avalaina)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

