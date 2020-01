Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Erdogan critica in termeni duri acordul de pace propus de Donald Trump pentru rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu in privința Israelului și a Palestinei, potrivit b1.ro. Liderul de la Ankara subliniaza ca Ierusalimul ”nu este de vanzare” și condamna termenii planului…

- Președintele turc Recep Erdogan critica in termeni duri acordul de pace propus de Donald Trump pentru rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu in privința Israelului și a Palestinei, potrivit b1.ro. Liderul de la Ankara subliniaza ca Ierusalimul ”nu este de vanzare” și condamna termenii planului…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo se afla vineri la Kiev pentru o vizita delicata, care are loc in plin proces de destituire a presedintelui Donald Trump in Senatul SUA, ca urmare a unor presupuse presiuni pe care le-ar fi exercitat asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza…

- Armata israeliana a efectuat vineri un raid aerian impotriva unor pozitii ale miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, ca represalii la tirurile cu racheta dinspre enclava palestiniana asupra sudului Israelului, a indicat armata intr-un comunicat, citat de France Presse, potrivit Agerpres.Trei…

- Presedintele tunisian Kais Saied a criticat ferm joi seara planul pentru Orientului Mijlociu prezentat de presedintele american Donald Trump drept "acordul secolului", numindu-l "nedreptatea secolului", relateaza France Presse, potrivit Agerpres."Este o nedreptate a secolului si o inalta tradare",…

- Abu Dis, capitala Palestinei independente in viziunea lui Donald Trump, nu poate fi aceasta capitala in opinia palestinienilor Mohammed, Khaled sau Yara, sceptici cu totii fata de proiectul american de stabilire a capitalei unui viitor stat palestinian in acest cartier marginas al Ierusalimului,…

- Marti la Casa Alba, presedintele SUA, Donald Trump, a dezvaluit "Acordul secolului" propus de el, împreuna cu premierul Benjamin Netanyahu. Planul de pace, despre care Trump spune ca a primit deja sustinerea premierului Benjamin Netanyahu si a principalului sau rival, seful miscarii…

- Mii de persoane manifestau marti in orasul Gaza impotriva planului de pace pe care Washingtonul urmeaza s-l dezvaluie, menit sa solutioneze conflictul israeliano-palestinian, dar respins deja de catre palestinieni, relateaza AFP, potrivit news.ro.Scandand ”planul nu va trece!”, manifestantii…