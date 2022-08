Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National de Meteorologie al Greciei (EMY) a emis o avertizare meteo de fenomene extreme, care se pot inregistra in perioada 24 - 27 august.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza vineri cetatenii romani care se afla ori care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National de Meteorologie (EMY) a emis o avertizare meteo de fenomene extreme, care se vor inregistra in perioada 12-15 august 2022, in special…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla ori care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National de Meteorologie (EMY) a emis o avertizare meteo de fenomene extreme, care se vor inregistra in perioada 12 - 15 august, in special in regiunile…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a reiterat luni ca nu știa ca telefonul liderului Partidului Socialist (PASOK), Nikos Androulakis, a fost ascultat in 2021, incercand sa se distanțeze de eveniment, intr-un discurs adresat populației. Cazul, care a izbucnit saptamana trecuta, a starnit revolta, partidele…

- Directorul serviciilor de informatii din Grecia, Panagiotis Kontoleon, a demisionat vineri in contextul unui scandal de spionaj in care sunt implicati un politician si un jurnalist, transmite AFP. Se pare ca acestia au fost supravegheati cu ajutorul programului informatic ilegal Predator.

- Concediu in Grecia 2022. Prețuri la mancare și combustibil, informații despre drum și ponturi pentru o vacanța reușita Sezonul de vara 2022 a inceput in Grecia și mulți romani care vor sa plece acolo in concediu se intreaba cu cat sunt mai mari prețurile, in acest an. Potrivit postarilor pe diferite…

- Se mai gandeste cineva la o vacanta cu masina prin Europa? In afara de pretul combustibilului, neplacerea maxima poate veni de la soferii agresivi, periculosi sau chiar bauti, conform unui sondaj citat de CNN Travel. In timp ce 97- dintre europenii interogati se mandresc cu stilul propriu – de ce nu…

- Autoritatile de frontiera elene estimeaza ca numarul turistilor din Romania preconizat pentru actualul sezon estival va fi de aproximativ 1,4 milioane de cetateni romani, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES.