- Cateva zeci de persoane au protestat, miercuri dimineata, in zona Catedralei Mitropolitane din Iasi fata de restrictiile impuse de autoritati la manifestarile pentru sarbatoarea Sf. Parascheva. Oamenii s-au adunat pe pietonal in zona unde au fost amplasate garduri metalice, aratandu-se nemultumiti de…

- A fost scandal azi-noapte la Iasi, in fata Catedralei Mitropolitane din Iași. Oamenii s-au certat cu jandarmii, care nu i-au lasat sa intre in biserica sa se roage la moastele sfinte. Pelerinii s-au plans ca au venit degeaba de la sute de kilometri distanța si le-au cerut jandarmilor sa le arate legea…

- Joi, la pelerinajul de la moaștele Sfintei Parascheva a fost inregistrata o premiera. In curtea Catedralei Mitropolitane din Iași au fost prezenți anul acesta mai mulți jandarmi decat pelerini. De asemenea, este pentru prima data cand baldachinul, amplasat in curtea interioara, sta gol de doua zile,…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei (MMB) a trimis o adresa prin care se solicita Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Iasi sa initieze demersuri catre Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) pentru abrogarea restrictionarii accesului pelerinilor din alte localitati la…

- Restrictii pentru pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva Pelerini la Iasi la sarbatoarea Sfântei Parascheva. Arhiva Foto: basilica.ro. Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva se va desfașura anul acesta în condiții speciale. Comitetul Național pentru Situații de Urgența…

- Decizie istorica la Iași. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a hotarat ca moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva nu vor mai fi scoase din Catedrala Mitropolitana in acest an, in cotextul pandemiei de COVID.

- La moaște, doar cu buletinul. Reguli stricte și decizii in premiera pentru pelerinajul de la Sfanta Parascheva Pentru prima oara, racla cu moaștele Sfintei Parascheva nu va fi scoasa din catedrala, decat in situația in care oamenii se imbulzesc in curtea Catedralei. In plus, credincioșii care stau la…

- Doar iesenii pot participa la pelerinajul la moastele Sfintei Parascheva, deoarece organizarea de manifestari cu ocazia sarbatorilor religioase va fi permisa numai cu participarea oamenilor care au domiciliul sau resedinta in localitatea respectiva, a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta,…