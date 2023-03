Proteste în Europa: Atena şi Madridul au fost scenele unor mișcări de stradă In Grecia, 12.000 de persoane au ieșit in strada la Atena și alte 5.000 la Tesalonic, dupa gravul accident de tren de la sfarșitul lunii februarie, in care 57 de persoane, majoritatea tinere, și-au pierdut viața, informeaza Rador. Deși patru responsabili din cadrul cailor ferate au fost deja trași la raspundere, manifestanții considera ca incidentul trebuie sa atraga mai multe consecințe și mai ales sa rezolve problema siguranței pe caile ferate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 7.500 de persoane, potrivit politiei, si-au strigat duminica furia in fata parlamentului din Atena, dupa catastrofa feroviara din Grecia, soldata cu 57 de morti si care este pusa pe seama unei erori umane, dar si a neglijentelor pe calea ferata elena, transmite AFP, conform AGERPRES. Fii…

- Un submarin al marinei americane a andocat in portul naval sud-coreean Busan. In mod neobisnuit, sosirea navei USS Springfield, care foloseste energie nucleara, a fost anuntata pe social media, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Zeci de protestatari au patruns cu forța in cladirea Parlamentului din Surinam (țara situata in partea de nord nord-est a Americii de Sud, cu larga ieșire la Oceanul Atlantic.), iar alte sute de persoane au manifestat violent, vineri, in capitala Paramaribo, ciocnindu-se cu forțele de ordine, pe…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, presupune ca Europa ar putea disparea, drept urmare a guvernarii actualilor lideri ai Uniunii Europene, anunța Tass, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel putin 65.000 de persoane i-au adus un ultim omagiu Papei emerit Benedict al XVI-lea, in prima zi dupa ce sicriul a fost depus la Vatican, in Bazilica Sf. Petru, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cel mai dur guvern din istoria Israelului a fost investit. Coalitia condusa de Benjamin Netanyahu, care detine un record de sase mandate de premier, include partide evreiesti ultraortodoxe si nationaliste si a generat ingrijorari atat de pe plan intern, cat si international, relateaza Rador.…

- Armata rusa a atacat suburbiile orasului ucrainean Zaporijjia, in noaptea de miercuri spre joi. Potrivit secretarului Consiliului Local Zaporijjia, Anatoli Kurtev, rusii au lovit doua sate aflate la periferia centrului regional. Deocamdata, nu exista informatii suplimentare, informeaza Rador.…

- Un incendiu de proportii a izbucnit la un hotel-cazino din nord-vestul Cambodgiei, la granita cu Thailanda, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…