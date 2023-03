Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat joi la Bruxelles ce explicatii a primit pentru faptul ca CE a decis sa aloce doar 10 milioane euro compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din Ucraina, ca cei din Comisia Europeana trebuiau sa tina cont de faptul ca Romania…

- “Va scriu despre pachetul de compensatii pregatit de Comisia Europeana pentru a ajuta fermierii din tarile cele mai afectate de razboiul din Ucraina, si anume Romania, Bulgaria si Polonia. Am observat cu dezamagire ca pachetul de masuri propus pentru Romania nu corespunde realitatii situatiei pe care…

- Intr-o declarație publica, europarlamentarul PNL Dan Motreanu critica maniera in care Ministerul Agriculturii a negociat acordarea compensațiilor pentru fermierii romani afectați de importurile de grane din Ucraina. In opinia acestuia, țarii noastre ii va reveni cea mai mica suma, in valoare de 10 milioane…

- Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos i-a solicitat liderului PSD Marcel Ciolacu sa il retraga urgent din functie pe ministrul Agriculturii Petre Daea, din cauza modului „dezastruos" in care a negociat compensatiile de la Comisia Europeana". El a adaugat ca ii va cere comisarului pentru Agricultura…

- Comisia Europeana a exceptat de la orice controale și taxe importurile de cereale și carne produsa in Ucraina. Asta dupa ce a majorat costurile fermierilor europeni prin interdicții și condiții de producție.Liderii G20 au facut apel la solidaritate pentru combaterea foametei cauzate de razboiul agresiv…

- Comisia Europeana va sprijini fermierii afectati de importurile de cereale ieftine din Ucraina, a spus ministrul Agriculturii Petrea Daea, precizand ca in Romania au intrat aproape 3 milioane de tone.

- Consiliul Asociației Forța Fermierilor a venit cu un șir de revindecari fața de autoritați in legatura cu situația din sectorul agrar pe care o considera dezastruoasa. Reprezentanții asociației susțin ca, daca solicitarile lor nu vor fi realizate, vor organiza un protest masiv impreuna cu alte organizații…

