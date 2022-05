Premierul din Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa și-a depus, luni, demisia, pe fondul celei mai grave crize economice a națiunii insulare de la independența din 1948, care a dus la proteste ample și la lipsuri in randul cetațenilor. „Prim-ministrul a trimis scrisoarea de demisie președintelui”, a declarat purtatorul de cuvant al premierului, scrie Reuters. Președintele din Sri […] The post Proteste de amploare in Sri Lanka. Premierul națiunii insulare a demisionat din funcție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .