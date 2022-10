Proteste de amploare în mai multe orașe din Germania din cauza creșterii prețurilor la energie Zeci de mii de protestatari din șase orașe germane s-au adunat sambata pentru a cere o distribuire mai justa a fondurilor guvernamentale pentru a face fața creșterii prețurilor la energie și a costurilor vieții și o tranziție mai rapida de la combustibilii fosili, relateaza Reuters . Protestatarii au marșaluit la Berlin, Dusseldorf, Hanovra, Stuttgart, Dresda și Frankfurt, ținand pancarte cu multiple solicitari, de la scaderea inflației pana la oprirea energiei nucleare și mai multe subvenții la prețul energiei pentru cei saraci. Aproximativ 24.000 de persoane au participat, potrivit Greenpeace,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

