Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii și transportatorii au anunțat, vineri, dupa intalnirea cu premierul Marcel Ciolacu, ca protestul va continua, decizia de a ramane in strada fiind a fiecaruia dintre participanti. Manifestanții au precizat ca au prezentat premierului o lista cu 40 de revendicari. La randul sau, prim-ministrul…

- Planurile fiscale ale guvernului federal au adus la Berlin mii de fermieri germani. Daca masurile bugetare propuse intra in vigoare, agricultorii promit un „ianuarie fierbinte”. Din 8 ianuarie, fermierii germani vor sa protesteze la Berlin, impotriva Guvernului, nemulțumiți de eliminarea subvenției…

- Zeci de mii de oameni s-au adunat luni in imprejurimile Podului Galata din Istanbul pentru a denunta „terorismul PKK si al Israelului” si pentru a-i sprijini pe palestinienii din Gaza, a declarat agentia oficiala turca Anadolu, citata de AFP. Manifestantii au raspuns, in aceasta prima zi a anului, la…

- Planurile de cheltuieli ale Berlinului au fost date peste cap de o decizie de luna trecuta a Curtii Constitutionale, care a impiedicat Executivul german sa transfere fonduri necheltuite in valoare de 60 miliarde de euro dedicate combaterii pandemiei spre initiative verzi.Ca urmare, unele programe menite…

- Veste socanta, la nivel mondial. Continental, producatorul german de componente auto prezent cu fabrici si in Romania, se pregateste sa anunte un plan major de restructurare la nivel global, care implica reducerea a peste 5.500 de locuri de munca. In total, doar in Romania, firma are peste 19.000 de…

- Un tanar șofer roman de TIR in varsta de 28 de ani a fost reținut in Germania și ulterior arestat preventiv in Danamerca, dupa o acțiune de amploare a Europol, informeaza site-ul Poliției din provincia daneza Iutlanda de Sud.

- O oprire a unui autoturism pe o strada ingusta a iscat o bataie in toata regula, in plina strada, in Iazu, județul Dambovița. Incidentul a avut miercuri seara. In urma altercației, 6 persone au ajuns la spital.