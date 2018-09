Proteste Chemnitz. Sentiță drastică pentru salutul nazist Un german in varsta de 34 de ani a fost condamnat vineri la cinci luni de inchisoare cu executare pentru ca a facut salutul hitlerist in timpul unei manifestatii a extremei drepte la Chemnitz, a anuntat un purtator de cuvant al tribunalului din acest oras din estul Germaniei, informeaza AFP. Barbatul, prezentat drept Marcel W. de mass-media, mai fusese condamnat in repetate randuri pentru vatamare corporala. Tribunalul a decis ca o pedeapsa de inchisoare cu suspendare nu este potrivita in acest caz, conform aceleiasi surse. Cu o zi inainte, un alt barbat de circa 30 de ani a fost condamnat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

