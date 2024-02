Stiri pe aceeasi tema

- Tanar condamnat la inchisoare cu suspendare pentru ultraj la adresa unui polițist și tulburarea liniștii publice Tanar condamnat la inchisoare cu suspendare pentru ultraj la adresa unui polițist și tulburarea liniștii publice: ”Ce va fac eu, ba, fraierilor, va fac numa’ girofare pe drum” Un tanar de…

- Mandat pus in executare de polițiști Pe 31 ianuarie, ora 10.00, in urma activitaților specifice desfașurate, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu cei din cadrul Poliției Municipiului Focșani au pus in aplicare un mandat european de arestare, emis de autoritațile judiciare din…

- Generalul in rezerva Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale in perioada 2001-2005, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 3 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, spalarea banilor si fals in inscrisuri sub semnatura privata,…

- O femeie din Sebeș a gasit un hoț in casa: Ce avea barbatul asupra sa. A fost condamnat la inchisoare cu executare Momentul cand o familie din Sebeș a gasit un hoț in casa este descris intr-o motivare a instanței din oraș. Este vorba despre un dosar de furt calificat, deschis pe numele unui barbat care…

- Continue reading Clujeanul condamnat la ani grei de inchisoare cu executare pentru pedofilie, dat in urmarire generala și prins in Italia, a fost adus in țara pentru ispașirea pedepsei, va fi incarcerat la Gherla at Info real.

- Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost condamnat, definitiv, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Edilul nu a fost gasit nici la domiciliul sau, nici la primarie atunci cand polițiștii s-au prezentat pentru punerea in executare a mandatului. Acesta a fost dat in urmarire…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost dat in urmarire, oficial, de catre poliție. Cherecheș a fost condamnat definitiv, vineri, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita.

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost condamnat definitiv, vineri, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Sentința de fond era de 4 ani și 8 luni de inchisoare. Totodata, Curtea de Apel Cluj i-a majorat de la 4 la 5 ani pedeapsa complementara de a fi ales in autoritatile…