- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedinte al Senatului, a declarat miercuri, in statiunea Mamaia, ca protestele defasurate in strada creeaza confuzie in societate si inspira neincredere in institutiile democratice si in clasa politica, in Romania situatia fiind mult mai grava pentru ca se incearca…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedinte al Senatului, a declarat miercuri, in statiunea Mamaia, ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, face o greseala impardonabila pentru un ambasador, si anume ca se implica personal in jocurile politice din America. "Problema este urmatoarea,…

- „Nu știu pentru cine face lobby, nu am auzit sa fie angajat pentru cineva din Romania, in așa fel incat sa se justifice in cel mai mic fel aceasta afirmație. In schimb, ceea ce știu de Giuliani este ca s-a remarcat ca procuror in combaterea mafiei adevarate din New York, apoi a avut un mandat lung…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni cand a fost prezent la Reuniunea anuala a diplomatiei romane, ca exista suficiente probe care arata ca in Romania miscarile de strada nu sunt autonome. Acesta sustine ca misscarile de starda sunt „cutii de rezonanta ale unor grupari politice…

- Tariceanu spune ca in Romania mișcarile de strada nu sunt autonome. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni, in cadrul reuniunii Diplomaniei, ca exista suficiente probe care arata ca in Romania miscarile de strada sunt „cutii de rezonanta ale unor grupari politice ce ocupa de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca exista suficiente probe care arata ca in Romania miscarile de strada nu sunt autonome, ci sunt "cutii de rezonanta ale unor grupari politice ce ocupa de regula functii la varful statului, dar si ale unor institutii de tip special, atat…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu e extrem de atent sa nu fie urmarit de „Statul paralel”. Calin Popescu Tariceanu a fost surprins de jurnalisti in timp ce retraia momentele in care era model de succes. Pierdut printre manechine de plastic, in vitrina unui magazin de imbracaminte, seful Senatului…

- Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE Party), familia politica europeana pe care se bizuiesc Calin Popescu Tariceanu și partidul sau pe continent, pare ca se confrunta cu o criza de identitate și de decizie din cauza Romaniei.