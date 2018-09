Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din penitenciare vor protesta, in perioada 7-27 septembrie, in fata penitenciarelor, cerand conditii mai bune de lucru si demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, iar pe 3 octombrie vor organizez un miting la Ministerul Justitiei, conform unui comunicat al Federatiei Sindicatelor…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) transmite, vineri, ca ministrul Justitiei avea informatii care puteau clarifica circumstantele decesului fostului judecator Stan Mustata, in conditiile in care Tudorel Toader a cerut ancheta la trei inchisori.

- Membrii organizatiilor afiliate Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) se vor afla incepand de vineri in greva japoneza, in semn de protest fata de "lipsa de interes a autoritatilor" pentru solutionarea problemelor din penitenciare, reaminteste FSANP, joi, printr-un…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, mentinerea deciziei de a intra in greva japoneza vineri. Pe lista de revendicari a angajatilor din penitenciare sunt incluse: conditii de lucru mai bune, plata orelor suplimentare…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor transmite, luni, printr-un comunicat de presa, ca majoritatea celor 31 de sindicate afiliate au notificat conducerile penitenciarelor in legatura cu refuzul de a efectua ore suplimentare si au depus sesizari impotriva ordinelor…

- O noua plangere penala impotriva ministrului Justitiei. Sindicaliștii cer anchetarea lui Tudorel Toader pentru presupuse ilegalitați la plata orelor suplimentare pentru angajații din sistemul penitenciar.In data de 23 iulie 2018, Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor…

- Sindicalistii din penitenciare anunta, vineri, ca au facut plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, iar procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru abuz in serviciu. In aceast saptamana, sincicalistii din Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

