- Diana Șoșoaca este acuzata de foștii colegi din AUR pentru ca a incercat sa politizeze protestul transportatorilor și al fermierilor. Apropiații ei au obținut aprobarea pentru un protest in Piața Constituției. Adevarații protestatari insa au ramas la Afumați, iar la protestul din fața Casei Poporului…

- Un singur tractor a fost adus in Piața Constituției, deși la protestul autorizat de primarie erau așteptați 5.000 de fermieri și transportatori cu 200 de utilaje. In București erau anunțate trei zile de manifestații in Piața Constituției. Transportatorii se aduna la Afumați, conform Digi24. O posibila…

- Danuț Andruș, unul din reprezentantii fermierilor, a transmis de la Afumati, unde continua sa sustina cauza agricultorilor, ca nu are ce cauta la protestul din Piata Constitutiei, organizat de un partid politic, informeaza Digi24."Nu ne afiliem politic, politicienii trebuie sa faca legi bune, nu in…

- „Un singur camion cu remorca a fost anunțat ca va participa, maine, la protestul din Piața Constituției”. Este anunțul prefectului Capitalei, Rareș Hopinca, in exclusivitate la Realitatea PLUS."A fost un protest asumat de Diana Șoșoaca, este un protest eminamente politic, care nu are treaba cu cele…

- "A fost un protest asumat de Diana Șoșoaca, este un protest eminamente politic, care nu are treaba cu cele de la Afumați. In ceea ce privește protestul din București, organizatorul trebuia sa comunice lista celor 100 de tractoare, impreuna cu numele șoferilor, dar pana șa ora 16:00 a fost confirmat…

- Prefectul Capitalei, Rares Hopinca, precizeaza ca, pentru a intra in Municipiul Bucuresti, proprietarii de utilaje care vor sa participe la protestul din Piata Constitutiei trebuie sa se inscrie pe o lista pe care organizatorii o vor transmite Politiei si Jandarmeriei pana sambata la ora 16.00.El a…

- Transportatorii si agricultorii care au participat la discutiile cu premierul Marcel Ciolacu au anuntat, la finalul intrevederii, ca li s-a promis ca vor exista grupuri de lucru are vor analiza cele 40 de revendicari, dar protestul va continua, decizia de a ramane in strada fiind a fiecaruia dintre…

- Șeful AUR, George Simion, și senatoarea Diana Șoșoaca au mers la intrarea in Capitala dinspre localitatea Chiajna, acolo unde, joi seara, erau prezenți mai mulți protestari care le cereau oamenilor legii sa fie lasați sa intre in capitala cu autovehiculele.