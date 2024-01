Stiri pe aceeasi tema

- Alianța AUR a dat startul anului electoral 2024 cu o ședința de lucru la care au participat reprezentanții tuturor celor opt partide componente. Liderul Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion, a anunțat ca, pana pe data de 1 martie, AUR iși propune sa ajunga pe fiecare strada din Romania in…

- Mai multe grupuri de tineri au blocat vineri cu corturi una din principalele artere ale capitalei Belgrad si accesul in Ministerul Administratiei Publice, intr-un nou protest al opozitiei sarbe, care acuza fraude in favoarea partidului presedintelui Aleksandar Vucic la alegerile legislative din 17 decembrie.…

- Senatorul Claudiu Tarziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Aliantei pentru Unirea Romanilor, denunța “un nou abuz al puterii impotriva interesului național comis in Senatul Romaniei, unde au fost respinse doua foarte importante propuneri legislative inițiate de AUR”. “Avem doua inițiative…

- Alin Stoica, fost internațional roman cu 13 apariții in tricoul naționalei, considera calificarea Romaniei la EURO 2024 ca fiind norocoasa. Naționala lui Edi Iordanescu a terminat pe cai mari preliminariile, a invins Israel, 2-1, și Elveția, 1-0, și a caștigat grupa, terminand cu 22 de puncte, 5 peste…

- AUR mai da o lovitura: 'transfer' de ultima ora de la un alt partid politicDeputata Ana Loredana Predescu a anuntat marti ca si-a dat demisia din grupul parlamentar al PSD si va activa in grupul AUR."Vreau sa imi anunt demisia din grupul parlamentar al PSD si afilierea ca parlamentar al circumscriptiei…

- Azi la ora 16.00, in Piața Trandafirilor a avut loc prezentarea candidaților Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) la alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc in 9 iunie 2024. Langa autocarul AUR a fost instalat un pupitru cu sonorizare in jurul caruia erau prezenți mai multe zeci de…

- Caravana ,,Patrioti in Europa,, a Aliantei pentru Unirea Romanilor, se va afla vineri in data de 17.11.2023 in Satu Mare , in fata Casei de Moda incepand cu ora 11:00. “Facem acest demers deoarece ne dorim ca toti cetatenii, presa si societatea civila, sa cunoasca persoanele pe care AUR le propune…