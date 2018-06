Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania ii cere demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dupa decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul DGASPC Teleorman, transmite Agerpres.ro Este inacceptabil ca un infractor cu doua condamnari penale sa ramana in una din cele mai importante…

- Uniunea Salvati Romania ii cere demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dupa decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul "DGASPC Teleorman". "Este inacceptabil ca un infractor cu doua condamnari penale sa ramana in una din cele mai importante functii…

- Uniunea Salvati Romania ii cere demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dupa decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul "DGASPC Teleorman". "Este...

- Protest la Guvern, marți seara, 19 iunie. Protestul a fost initiat pe Facebook, sub sloganul “Nopti Albe pentru Justitie”, oamenii vrand sa doarma sub cerul liber, in fata Palatului Victoria. O tanara si-a instalat un cort, care a fost ridicat de Politia Locala. FOTO: INQUAM PHOTOS / OCTAV GANEA Protestul…

- Update: Mii de oameni se indreapta in continuare spre Piața Victoriei. Mai sunt doua ore pana la marele miting. Zeci de mii de oameni se afla deja in fața Guvernului. Oamenii sunt imbracați in alb. Update: Manifestanții aflați in Piața Victoriei au incins și o hora. Update: Sunt deja sute de mii de…

- Jandarmeria Romana a anuntat ca sase persoane au fost duse la sectia de politie, in urma protestelor din Piata Victoriei . Totodata, au fost date amenzi de peste 9.000 de lei pe durate manifestatiilor care au avut loc sambata seara, in fata Guvernului. “Un numar de sase persoane au fost conduse la sectia…

- Numarul persoanelor care protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei depaseste o mie. Oamenii cer demisia Guvernului si scandeaza ”PSD, ciuma rosie”, ”Hotii!” si ”Demisia!”. Jandarmii i-au incercuit cu garduri pe manifestanti, in mijlocul pietei, astfel ca unii oameni, care nu au putut ajunge in centru,…

- Peste 150 de oameni au cerut la Iași demisia ministrului Justiției. Peste 150 de oameni au protestat sambata in fața Universitații Alexandru Ioan cuza din Iași pentru cere demisia ministrului Justiției Tudorel Toader, suspendat din funcția de rector al universitații in perioada mandatului de la minister.…