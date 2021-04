Stiri pe aceeasi tema

- Protest de mare amploare in acasta noapte in fața Spitalului de Ortopedie Foișor din Capitala! Dupa ce s-a luat decizia ca unitatea medicala sa devina spital-suport COVID-19, pacienții au fost evacuați. Adriana Bahmuțeanu, precum și zeci de persoane, extrem de revoltate chiar acum

- Un tinar s-a ales cu amenda de 2.000 de lei, dupa ce a fost surprins de carabinieri ca se plimba fara masca de protecție pe strada Maria Dragan din Capitala. Potrivit barbatului, cazul a avut loc la data de 3 aprilie, transmite Noi.md cu referire la știri.md. "Ma plimbam pe strada Maria Dragan singur,…

- Oamenii iși striga nemulțumirile fața de restricțiile impuse de autoritați, in primul weekend cu masuri suplimentare de combatere a pandemiei COVID-19. Este a șasea zi de proteste in Capitala. In acest context, medicul Emilian Imbri a vorbit la Antena 3 despre purtarea maștii și eficiența restricțiilor…

- Cateva sute de oameni protesteaza la aceasta ora in București, pentru a treia seara la rand. Noi manifestații fața de restricțiile impuse in contextul pendemiei au loc și in cateva orașe, dar protestele sunt mult mai restranse fața de serile trecute.HotNews.ro transmite Livetext cele mai importante…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critica aspru protestatarii care se declara nemulțumiți de noile restricții impuse in contextul pandemiei. Mai exact, acesta considera ca protestatari anti-restricții fac parte din ”generația in neștire”, o generație care nu a prins ororile comunismului, dar care vorbesc…

- Sunt noi proteste fața de restricțiile impuse in Romania, pentru a doua seara la rand, in București, in Piața Universitații, dar și in cateva alte orașe din țara, in contextul pandemiei de coronavirus. Noi proteste anti-restricții in Capitala și alte orașe De altfel, la manifestația din Piața Universitații,…

- Romanii nemultumiti de restrictiile impuse de autoritati si-au facut un obicei de a protesta in fiecare weekend, in Bucuresti. Sambata, 20 martie, cateva sute de persoane s-au adunat in Piața Universitații și in Piața Victoriei din Capitala pentru a protesta impotriva purtarii maștii de protecție. Protestatarii…

- Sunt proteste in fața Ministerului Sanatații. Zeci de oameni au ieșit in strada dupa incendiul izbucnit intr-o secție a Institutului de boli infecțioase Matei Balș, in urma caruia 6 oameni și-au pierdut viața. Sunt proteste in fața Ministerului Sanatații! Zeci de oameni au ieșit sambata in strada dupa…