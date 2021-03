Stiri pe aceeasi tema

- Activistul clujean Adrian Dohotaru s-a adresat prin intermediul unei scrisori deschise tuturor clujenilor interesați de soarta Padurii Hoia-Baciu, chemându-i pe aceștia la un protest organizat sâmbata, 20 martie, de la ora 11.00. „Marșul Haosului…

- Activistul de mediu Adrian Dohotaru a lansat o scrisoare deschisa adresata clujenilor, pe tema haosului imobiliar și al pericolului de a pierde și Padurea Hoia, in favoarea investitorilor imobiliari. ”Dragi clujeni,ne intalnim sambata, 20 martie, la protest, ora 11, la Muzeul Satului, ca sa aparam…

- Activistul civic si fostul deputat de Cluj, Adrian Dohotaru, a postat pe Clujul Civic o scrisoare deschisa catre clujeni, in care ii invita la un protest la sfarsitul saptamanii pentru a apara Padurea Hoia-Baciu de drumuri ilegale și de investiții imobiliare haotice.

- Adrian Dohotaru, fost deputat independent a depus o sesizare oficiala prin care cere prefectului Tasnadi Szilard Istvan sa anuleze autorizația de construire a unui imobil cu 700 de apartamente în zona Padurii Hoia Baciu. Motivul este ca acest proiect imobiliar…

- A furat doua laptopuri dintr-un liceu, iar dupa doua saptamani, a mai sustras doua dintr-un birou din Chisinau. Hotul e un individ de 27 de ani, care a fost identificat datorita camerelor de supraveghere.

- Aplicatie de dating Grindr risca o amenda record de 100 de milioane de coroane (9,6 milioane de euro) in Norvegia pentru distribuirea ilegala de date, a anuntat marti autoritatea norvegiana de protectie a datelor, Datatilsynet, potrivit AFP. Grindr, care se prezinta drept "cea mai mare…

- Liderul majoritatii republicane in Senatul american, Mitch McConnell, a declarat marti ca protestatarii de la Capitoliu au fost alimentati cu minciuni si provocati de presedintele Donald Trump, potrivit news.ro. McConnell a declarat in Senat ca protestatarii care au patruns ilegal pe 6 ianuarie…

- Un moldovean care avea ascuns in haina un buletin romanesc fals a fost deconspirat in urma verificarilor in punctul de trecere a frontierei Leușeni. Cazul a avut loc, ieri, pe sensul de ieșire din țara.