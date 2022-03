Protest pentru pace la Roma Sambata, 5 martie, la Roma are loc o demonstrație pentru pace și, implicit, impotriva razboiului din Ucraina și a celor care il inițiaza și susțin. Dar, și impotriva Guvernului Draghi care a instituit o noua stare de urgența pana la 31 decembrie 2022 și care se pregatește sa trimita arme și vehicule militare in Ucraina. Manifestația este organizata de Rețeaua italiana de pace și dezarmare și are un caracter național. Sunt așteptați la aceasta demonstrație cat mai mulți cetațeni italieni care considera ca e nevoie de pace in lume, ca viața sa mearga mai departe pe pamant. Punctul de intalnire este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

