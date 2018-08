Protest. Norica Nicolai: Proiect care se desfășoară în mai multe capitale Europarlamentarul Norica Nicolai susține ca, in momentul de fața, se incearca o "rasturnare a a unei oridinii democratice tradiționale" nu doar in Romania, ci și in alte capitale. Mai mult, reprezentanta ALDE susține ca este forma despre o "formula de demolare a Guvernului". Fara "legatura cu legitmarea democratica" "Eu le vad puțin mai detașat nefiind in țara. Este vorba un proiect care nu trebuie gandit neaparat prin perspectiva realitații de la București. Este un proiect care se desfașoara in foarte multe capitale ale lumii. Este un proiect de rasurnare a unei oridinii democratice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

