Mii de israelieni au iesit in cursul serii de sambata, 4 martie, pe strazile din Tel Aviv pentru a protesta fata de reforma extrem de controversata a sistemului judiciar dorita de premierul Benjamin Netanyahu, pe care manifestanții o considera daunatoare democratiei, relateaza agenția France Presse, citata de Agerpres . Este a noua saptamana consecutiva de proteste in Israel. Coalitia de dreapta si de extrema dreapta formata in decembrie de Benjamin Netanyahu incearca sa adopte o legislatie care, in special, acorda guvernului putere de decizie in alegerea judecatorilor si limiteaza prerogativele…