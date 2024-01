Mai bine de 30 de utilaje agricole și autovehicule ale fermierilor au blocat drumul care face legatura dintre comuna Chiajna și București, la intrarea in localitatea ilfoveana. Traficul se desfașoara pe rute alternative, prin strada Apeductului și pe Aleea Lacul Dambovița de la malul Lacului Morii. Deși este prezenta la fața locului, poliția nu pre-semnalizeaza […] Articolul Protest: Mai multe utilaje agricole blocheaza drumul principal la intrarea in comuna Chiajna apare prima data in Curierul National .