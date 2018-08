Stiri pe aceeasi tema

- Protest la Spitalul Universitar din Capitala. Mai mulți asistenți medicali au ieșit in fața instituției pentru a reclama atat mai multe nereguli din spital, cat și faptul ca au fost puși sa aleaga intre voucherele de vacanta si sporuri. Peste 20 de asistenți au protestat in fața spitalului Universitar…

- Protest in aceasta dimineața la Spitalul Universitar din Capitala. Aproximativ 20 de angajați, personal mediu si auxiliar, protesteaza pentru ca trebuie sa aleaga intre vouchere de vacanța și sporuri maxime. Conducerea spitalului spune ca nu are bani pentru ambele.

- Protest la Spitalul Universitar din Capitala, unde asistentii medicali au fost pusi sa aleaga intre voucherele de vacanta si sporuri. Peste 20 de asistenti se afla in strada pentru a protesta fata de neregulile din spital.

- Decizie de ultim moment în cazul Spitalului Universitar, din Capitala. Angajații sunt puși sa aleaga între tichetele de vacanța și pastrarea sporurilor actuale, anunta Realitatea Tv.

- Jumatate din elevii unei clase dintr-o comuna din Iași au ajuns la spital, cu toxiinfecție alimentara, dupa banchetul de sfarșit de an. Copiii au consumat alimente pregatite acasa de fiecare dintre ei, și cel mai probabil mancarea s-a alterat din cauza caldurii. 14 copii au ajuns la Spitalul de Boli…

- MetLife, grupul din care face parte Metropolitan Life, anunța reinnoirea parteneriatelor cu Special Olympics și Habitat for Humanity, pentru a oferi angajaților din piețele din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) posibilitatea de a se oferi voluntari in proiecte comunitare. Cei 4.000 de angajați…

- Cu cateva ore inainte de incendiu, tanarul a postat pe o retea sociala un mesaj in limba engleza care ii duce cu gandul pe investigatori la o deceptie in dragoste. In acelasi timp, psihiatrii vorbesc despre un gest dramatic prin care acesta ar fi vrut sa atraga atentia. Secventele derulate…