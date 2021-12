Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din Sanatate anunta mitinguri in Piata Victoriei, la Palatul Cotroceni si la Palatul Parlamentului, in data de 28 decembrie, pentru acordarea drepturilor salariale, au transmis reprezentanții Federatiei „Solidaritatea Sanitara” intr-un comunicat de presa. Protestele incep la ora 10.30, cu…

- Initial, protestul de la Bucuresti fusese anuntat ca avand loc in Piata Victoriei, in fata sediului Guvernului. Joi seara, sindicatele reprezentative pentru aceste categorii profesionale au anuntat ca protestul programat in Bucuresti va avea loc nu la Guvern, ci in Piata Revolutiei, la sediul Legislativului."Schimbarea…

- A fost, in finalul de saptamana trecut, ședința de Guvern in care a fost adoptat proiectul de lege privind stabilirea plafoanelor de cheltuieli pentru anul 2022 și Ordonanța de Urgența privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea unor acte normative aprobate…

- Bugetul pe anul 2022 prevede majorarea salariilor angajatilor din sanatate si din invatamant cu 25% din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare pentru anul 2022 si cele din luna decembrie 2021, potrivit proiectului de Lege pentru…

- Angajații din sistemul sanitar care protesteaza vineri spun ca majorarea salariilro anunțata de Guvern nu ii mulțumește.Federația SANITAS cere Guvernului Ciuca sa respecte Legea salarizarii bugetare și reclama prevederile proiectului de O.U.G privind unele masuri fiscal-bugetare, trimis, in regim de…