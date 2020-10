Stiri pe aceeasi tema

- Situație speciala la pelerinajul de Sfanta Parascheva 2020. Miile de credincioși care vin din alte zone ale țarii și chiar din localitațile județului Iași nu vor mai putea sa intre in curtea Catedralei Mitropolitane pe perioada hramului Cuvioasei. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a limitat…

- Doar iesenii pot participa la pelerinajul la moastele Sfintei Parascheva, deoarece organizarea de manifestari cu ocazia sarbatorilor religioase va fi permisa numai cu participarea oamenilor care au domiciliul sau resedinta in localitatea respectiva, a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta,…

- Data de 14 octomnbrie este o sarbatoare foarte importanta pentru credincioșii de pretutindeni, fiind sarbatorita una dintre cele mai mari sfinte: Sfanta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. An de an, sute de mii de persoane vin sa se roage la moaștele Sfintei de la Mitropolia Moldovei si Bucovinei din…

- Inca din anul 1641, prin straduința binecredinciosului Domnitor Vasile Lupu al Moldovei, Iașul este binecuvantat de prezența și ocrotirea moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva, la care ajung sa se inchine pelerini din toate colțurile țarii și de peste hotare. Venind in intampinarea celor ce-și vor indrepta…

