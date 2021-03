Protest la Galați împotriva noilor restricții. Sute de oameni au scandat ”Libertate” și ”Ieşiţi în stradă” Galațenii au iesit in numar mare in strada, duminica seara, in jurul orei 22,00, pentru a protesta impotriva restrictiilor de circulatie impuse de Guvern incepand cu acest weekend. Sute de galațeni s-au adunat duminica seara in cartierul Țiglina I, plecand apoi in marș pe strada Domneasca, spre sediul Prefecturii. Oamenii au strigat ”Libertate” și ”Iesiti in strada”, blocand ulterior circulatia pe strada Brailei, unul din cele mai circulate bulevarde din Galați. Protestatarii au mers apoi in fața sediului Prefecturii, fiind flancați de jandarmi și polițiști. Mulți dintre aceștia nu purtau maști… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

