- ​PMP organizeaza vineri, la ora 13.00, un protest în fața Ambasadei Republicii Moldova la București și va înainta o nota de protest cu privire la evenimentele recente de la Chișinau.PMP reclama ca Igor Dodon, care a pierdut alegerile prezidențiale în fața Maiei Sandu, a dat o lovitura…

- Transferarea Serviciului de Securitate si Informatii din subordinea Presedintiei in controlul deputatilor este un act prin care guvernarea a incercat sa umbreasca oficializarea coalitiei de guvernare dintre Partidul Socialistilor din Republica Moldova, Partidul Politic Sor si deputatii platformei parlamentare…

- Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova a fost trecut din nou din subordinea Președinției in cea a Parlamentului. Potrivit presei de la Chișinau, un proiect de lege a fost adoptat in acest sens, joi, fiind votat de 51 de deputați. Vezi și: Sondaj IRES: PSD are 3 procente…

- Igor Dodon si-a dus planul la bun sfarsit. Presedintele ales, Maia Sandu, va avea atributii mai restranse, dupa ce deputatii socialisti, cei din grupul Pentru Moldova si cei din Partidul Sor au votat pentru transferarea Serviciului de Informatii si Securitate din subordinea Presedintiei, in subordinea…

- Președintele Rusiei Vladimir Putin a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria in alegerile prezidențiale din Republica Moldova, in care Kremlinul l-a avut drept favorit pe Igor Dodon. Kremlinul a anunțat luni dimineața ca Vladimir Putin i-a transmis Maiei Sandu o telegrama de felicitare cu ocazia victoriei…

- Premierul Ludovic Orban a felicitate-o pe Maia Sandu pentru victoria obținuta la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Liberalul spune ca el a crezut de la inceput in Maia Sandu „atunci cand mulți nu ii acordau nicio șansa”. ”O felicit pe Maia Sandu pentru victoria categorica din alegerile…

- Ministerul Justitiei din Romania cere autoritatilor din Republica Moldova sa-l extradeze pe fostul deputat Cristian Rizea. Fostul Parlamentat trebuie sa execute in Romania o pedeapsa de 4 ani si 8 luni inchisoare, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat al MJ, la data de 25 aprilie 2019, Ministerul…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a regtras cetațenia moldoveneasca fostului deputat roman, Cristian Rizea. Fostul politician, condamnat definitiv in Romania la 4 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influența, este dat in urmarire internaționala de autoritațile romane.…