- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca liderii de pe Flancul estic al NATO au datoria de a arata fermitate in apararea pacii si a subliniat ca prezenta militara americana crescuta trebuie sa continue. „Acest razboi a adus doar suferinta si deznadejde, crime si stramutarea a milioane de…

- Polonia va livra 14 tancuri Leopard 2 Ucrainei in „urmatoarele doua sau trei saptamani”, odata ce antrenamentul trupelor ucrainene va fi finalizat, a anunțat ministrul de Externe al tarii, potrivit CNN. Lukasz Jasina, purtatorul de cuvant al Ministerului polonez de Externe, a declarat ca Varsovia sustine…

- Presedintele SUA Joe Biden a susținut un discurs extrem de asteptat, marti, la Varsovia, pentru a mobiliza sprijinul pentru Ucraina. In antiteza cu discursul liderului rus Vladimir Putin, discursul sefului Casei Albe a subliniat idealurile de libertate si democratie. Joe Biden a salutat rezistenta poporului…

- Presedintele Joe Biden a ajuns luni dimineata intr-o vizita-surpriza la Kiev. Este prima deplasare a lui Biden in Ucraina de la inceputul invaziei Rusiei, in urma cu aproape un an, si este o surpriza, in conditiile in care Casa Alba anuntase ca presedintele nu are de gand sa mearga si in Ucraina, cu…

- Franta si-a indemnat, luni, cetatenii sa paraseasca fara intarziere Belarusul din cauza ofensivei armate a Rusiei impotriva Ucrainei, a anuntat Ministerul de Externe de la Paris. „Cetatenii francezi aflati in Belarus sunt sfatuiti sa paraseasca tara pe cale rutiera, fara intarziere, prin punctele de…

- Mihailo Podoliak, consilier al lui Volodimir Zelenski, susține ca eliberarea Crimeei este doar o chestiune de timp, pentru ca rușii sunt pregatiți sa fuga, scrie BBC. „Daca vom elibera regiunile Lugansk, Donețk sau Zaporojie, atunci Crimeea va intra sub controlul total al focului Ucrainei. Nu prea ințeleg…

- Rușii din regiunea Novosibirsk au postat pe rețeaua Telegram, imagini cu un șofer care trage un „scaun de noapte”, un adevarat pericol pentru cel care se incumeta, dar și pentru alți participanți la trafic. Amenda pentru incalcarea regulilor de circulație in acest mod ar fi de 1.000 de ruble, se mai…

- Ministerul de Interne polonez a anuntat ca Jaroslaw Szymczyk, seful Politiei poloneze, a fost ranit si spitalizat dupa ce un cadou primit in timpul unei vizite in Ucraina a explodat in sediul politiei din Varsovia. In comunicatul publicat joi, un purtator de cuvant a declarat ca parchetul investigheaza…