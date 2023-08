Stiri pe aceeasi tema

- Prin protestul nostru dorim sa comunicam Guvernului Romaniei și Ministerului Sanatații ca violența obstetricala și neglijența criminala cu care sunt intampinate femeile, in prea multe din cabinetele, spitalele și maternitațile Romaniei, sunt intolerabile. Protestam pentru Alexandra și pentru toate femeile…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), in parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse și Agenția Naționala pentru Sport, anunța festivitatea de inchidere a Taberelor „ARC” 2023.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca vrea sa acceseze 450 milioane de euro de la Banca Mondiala, pentru programul „Hrana buna si sigura pentru pacienti” care sa fie implementat in 252 de spitale din Romania, care cu acesti bani vor reabilita propriile bucatarii care le vor oferi mancare…

- Peste 5.000 de copii și tineri romani din 24 de state ale lumii vor participa vara aceasta la programul Taberelor ARC, organizat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni și Agenția Naționala pentru Sport. Prima serie de participanți a ajuns…

- In rechizitoriul intocmit de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 se arata ca, in perioada 2019 - 2022, in numele si in interesul clinicii oftalmologice, medicii au introdus pe teritoriul Romaniei, peste 300 de cornee din Italia, fara a detine autorizatia speciala emisa de Agentia…

- Cei doi medici, administratori la o clinica privata de oftalmologie din Bucuresti au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru aducerea in tara de organe fara autorizatia speciala emisa de Agentia Nationala de Transplant si fals in inscrisuri sub semnatura privata,…

- Ca sa mascheze neputința Gabrielei Firea, premierul desemnat Marcel Ciolacu va desființa Ministerul Sportului și va inființa o agenție pentru sport pentru o protejata a fostului primar al Capitalei. Ministerul Sportului nu va mai exista in viitorul cabinet Ciolacu, dar, in schimb, se va inființa o agenție…

- Medicii de familie din Iasi membri din Societatea Nationala de Medicina Familiei au lansat un protest public la adresa Ministerului Sanatatii si Guvernului Romaniei, solicitandu-le acestora sa identifice solutii realiste pentru atenuarea deficitului de medici de familie din Romania „fara concesii de…