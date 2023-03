Stiri pe aceeasi tema

- Șeful PSD a anunțat, la cateva ore de la votul din Senat asupra introducerii pragului valoric pentru infracțiunea de abuz in serviciu, ca ministrul condus de Catalin Predoiu trebuie sa vina cu o varianta adecvata. Senatorii PSD, PNL și UDMR care au votat, miercuri, varianta cu 250.000 lei prag pentru…

- Theodor Stolojan, fost președinte PNL, a declarat miercuri, la Digi24 , ca impunerea unui prag valoric de 250.000 de lei, echivalentul a 50.000 de euro, pentru incriminarea abuzului in serviciu de catre senatorii coalitiei nu este o masura buna, pentru ca nu tine cont de realitatea din Romania. Theodor…

- Se va putea fura fara probleme, atrage atenția fostul șef al DNA, Crin Bologa, dupa ce Senatul a adoptat proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea Codului penal pentru punerea in acord cu decizii ale Curtii Constitutionale, prin care pragul pentru abuzul in serviciu, care se pedepseste cu inchisoare…

- Dragos Pislaru, copresedinte REPER, acuza partidele din coalitie ca au adoptat in Senat "fosta OUG 13" si anunta un protest in Piata Victoriei."Dragnea, fostii tai elevi te-au depasit. Ce n-ai reusit in 2017, au facut acum mostenitorii tai. PSD, PNL si UDMR au trecut AZI in Senat fosta OUG 13. Abuzul…

- Senatorii au votat, miercuri, in plen, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a altor acte normative, initiat de Guvern la sfarsitul anului 2022, care a introdus, printr-un amendament depus in comisia juridica, un prag valoric pentru abuzul…

- Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate si Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual au organizat vineri, 24 martie, un miting de protest in Piata Victoriei si un mars organizat, cu punct final sediul Ministerului Justitiei. Solicitarile demonstrantilor se refera, in principal,…

- Federatia Sanitas a decis demararea actiunilor de protest si anunta, joi, ca, timp de trei zile, sindicalistii vor picheta sediul Guvernului. Revendicarile sinjdicalistilor tin de majorarea salariilor, asigurarea unei finantari corespunzatoare domeniului sanitar si demararea dialogului social pe…