Stiri pe aceeasi tema

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” organizeaza, joi, 8 iunie, un protest in Bucuresti, cu un miting in Piata Victoriei și in Piața Constituției si un mars pe strazile Capitalei, potrivit unui comunicat al sindicatului. Acțiunea se desfașoara sub denumirea de „Marșul și Mitingul Sanatații”.Sunt așteptați…

- Federatia ”Solidaritatea Sanitara” orgenizeaza, joi, un protest in Bucuresti, avand programate un miting in Piata Victoriei si un mars pe strazile Capitalei. ”Federatia «Solidaritatea Sanitara» din Romania (organizatie sindicala reprezentativa la nivelul sectorului Sanatate) anunta organizarea Mitingului…

- Federația „Solidaritatea Sanitara” din Romania organizeaza, maine, in București, Mitingul și marșul Sanatații. Programul acțiunilor de protest: 11:00-12:00 Miting in Piața Victoriei 12:00-12:30 Marș din Piața Victoriei catre Piața Revoluției 12:30-13:00 Miting in Piața Revoluției / Ministerul Sanatații…

- Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Invațamant, și Marius Ovidiu Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, semneaza o scrisoare adresata sindicatelor afiliate, in care prezinta situația in care s-a ajuns dupa doua saptamani de greva. Cei doi…

- Dupa colapsul din educatie, angajatii din sanatate se pregatesc si ei de proteste. Federatia Solidaritatea Sanitara a anuntat ca lucratorii din domeniul sanatatii vor organiza un miting de protest in Piata Victoriei din Capitala pe data de 8 iunie. Acesta va fi urmat de declansarea unei greve generale…

- Dupa profesori, medicii anunța și ei ca vor intra in greva generala. In data de 8 iunie, lucratorii din Sanatate vor organiza un miting de protest in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa fie declansata greva generala, incepand cu data de 1 iulie. Federatia Solidaritatea Sanitara susține ca acțiunile…

- Trei federatii sindicale din invatamant vor organiza miercuri un mars de protest intre Piata Victoriei si Palatul Parlamentului, la care sunt asteptati 15.000 de participanti. Totodata, membrii de sindicat sunt intrebati daca vor sa intre in greva generala din 22 mai. Protestul este organizat de Federatia…

- Aproximativ 100 de angajati din invatamantul brasovean vor fi prezenti astazi, la București, la cel mai mare mars de protest al sindicaliștilor din Educație. Acestia vor creșterea salariilor și a investițiilor in invațamant. Peste 15.000 de angajați din invațamant vor protesta astazi, 10 mai, in București,…