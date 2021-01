Un nou protest in București dupa tragedia de la Institutul „Matei Balș” Un protest are loc duminica seara in centrul Capitalei. Mai mulți oameni se afla la aceasta ora in Piața Universitații și cer masuri dupa incendiul de la Insitutul „Matei Balș” de vineri, in urma caruia au murit 7 oameni. Protestatarii s-au mobilizat pe rețelele de socializare și au ajuns in Piața Universitații la ora 17.30. Ei cer demisiile ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, a șefului Departamentului pentru Situați ide Urgența, Raed Arafat, dar și a primarului general Nicușor Dan, pe care ii considera vinovați de tragedia…