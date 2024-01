Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Liber ROMGAZ anunta, vineri, ca 500 de salariati vor protesta, luni, 29 ianuarie, fata de intentia companiei de a micsora cu 5,82% salariile de incadrare. De asemenea, sindicalistii reclama faptul ca nu sunt prevazute in buget sumele pentru primele si adausurile prevazute in Contractul Colectiv…

- In perioada 01-31.12.2023 inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 241 controale, din care 173 in domeniul relatiilor de munca si 68 in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Pentru deficientele constatate, au fost aplicate 91 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 107.500…

- Antreprenorii din Republica Moldova au angajat, in ultimii aproape doi ani, peste 1 290 de cetațeni din Ucraina, dintre care 897 sunt femei. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, cei mai mulți cetațeni ucraineni sunt angajați in Chișinau – 988, Balți – 61 și Gagauzia –…

- 230 de angajați ai Minprest devin șomeri, daca CEO nu renunța la reducerea cu 20% a bugetului. Angajații prestatorului de servicii al Complexului Energetic Oltenia, Minprest Serv Rovinari ies in strada. Protestul este programat marți, de la ora 1.,00. Mitingul va avea loc in Piața Prefecturii din Targu…

- USR afirma joi ca intr-un proiect de Ordonanta de Urgenta, Ministerul Muncii aloca 120.000.000 de lei anual in plus doar pentru cresterea salariilor propriilor angajati, desi pentru profesori minte ca nu mai sunt bani.Potrivit USR, ”impactul bugetar este calculat in nota de fundamentare la o crestere…

- Angajații Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de o prima de Moș Nicolae. Suma este de 200 de lei pentru fiecare copil. Bonusul va fi acordat in cursul zilei de marți, 5 decembrie. Prima de Moș Nicolae este prevazuta in Contractul Colectiv de Munca. Unii dintre angajați vor primi și plase cu…

- Continental, producatorul german de componente auto care are operatiuni puternice in Romania, cu peste 19.000 de angajati, se pregateste sa anunte un plan major de restructurare la nivel global, care implica reducerea a peste 5.500 de locuri de munca, anunța Ziarul Financiar.Continental, unul dintre…

- In afara de producatorul auto din Craiova, care este privat, cei mai mari angajatori din Dolj sunt instituții de stat. In top 10 angajatori și-au facut loc și cateva firme cu capital autohton, care activeaza in mediul privat. Iata care sunt acestea. O economie de piața funcționala este aceea unde mediul…