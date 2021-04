Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane, sustinatori si parlamentari ai AUR, s-au adunat marti seara in fata Ministerului Sanatatii, cerand demisia ministrului Vlad Voiculescu si a sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "Cerem de doua luni si jumatate, de la 'Matei Bals' incoace, demisia…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii pune la punct pe liberalii care au cerut demisia lui Vlad Voiculescu, facand apel, in ședința de luni a Biroului Executiv al partidului, ”sa fie mai rezervați” in comentariile referitoare la ministrul Sanatații. Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a spus colegilor…

- Bogdan Oprea și-a anunțat demisia din poziția de consilier al lui Vlad Voiculescu și de purtator de cuvant al Ministerului Sanatații. O alta consiliera, Sinziana Sumbasacu, a decis sa plece și ea din echipa. Pana, joi, Vlad Voiculescu avea 22 de consilieri personali. Bogdan Oprea, purtatorul de cuvant…

- Zeci de persoane s-au adunat in fata Ministerului Sanatatii, in a doua zi de proteste, in urma incendiului de la Institutul “Matei Bals”. Protestatarii au steaguri si vuvuzele si solicita o reforma a sistemului de sanatate, precum si asumarea responsabilitatii in urma tragediei de vineri. Acestia…

- Ministrul Sanatații a declarat sambata, intr-o conferința de presa, ca e nevoie ca in spitale „sa fie cald, sa nu fie rece”, dupa intrebarile jurnaliștilor privind temperatura scazuta din saloanele spitalelor. „E nevoie ca in spitale sa fie cald, sa nu fie rece, pentru ca altfel e greu de suportat așa…

- Trei pacienti sunt intubati si unul se afla in stare grava, conform unui comunicat al Ministerului Sanatatii referitor la starea de sanatate a pacientilor afectati de incendiul care a avut loc la Institutul “Matei Bals” si care au fost transferati in alte unitati sanitare. Ministerului Sanatatii a comunicat…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu a declarat vineri, dupa incendiul de la Matei Balș, in care și-au pierdut viața cinci persoane, ca „exista responsabilitați și responsabili”, iar ministrul “face ce poate”. Ce spunea același Vlad Voiculescu dupa incendiul de la spitalul din Piatra Neamț? Cerea demisia…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a mers vineri dimineața la Institutul “Matei Bals” din Capitala unde patru pacienți au murit intr-un incendiu. Intrebat de jurnaliști daca iși da demisia dupa tragedia de la Matei Balș din aceasta dimineața, ministrul Vlad Voiculescu nu a raspuns nici afirmativ,…