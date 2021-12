Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de protestatari au intrat in curtea Palatului Parlamentului, marti, dupa ce au inconjurat cladirea, ei protestand fata de introducerea certificatului verde. Printre protestatari sunt si sustinatori AUR au intrat in curtea Palatului Parlamentului, dupa ce au spart cordonul de jadarmi. De asemenea,…

- Deputatul USR Dan Barna a declarat la Digi24 ca in parcarea Parlamentului sunt vandalizate mașini și ca au fost acte de distrugere, fiind vorba despre acte de violența și de provocare mult peste limita de exprimare civica.

- Protestatarii impiedica mașinile parlamentarilor sa intre in parcarea Parlamentului. Un autoturism in care se afla un parlamentar a fost scuipata de cei care au patruns in curtea Parlamentului. Forțele de ordine au format un cordon pe scarile de la intrarea in cladire, insa nu intervin pentru restabilirea…

- Scandal la un Targ de Craciun din Constanța, Romania. Un grup de femei și barbați s-a incaierat, vineri seara, cu forțele de ordine in incercarea de a intra fara certificat verde. Oamenii nu au ținut cont de nimic și au daramat gardurile.

- Vicepreședintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție, Viorel Stroe, desființeaza, pur și simplu, amenzile care se dau in aceasta perioada. Stroe spune ca toate amenzile care se dau acum sunt neconstituționale. Vicepreședintele SNAP amintește ca starea de alerta este declarata neconstituționala…

- Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European s-a pronuntat joi in favoarea unei actiuni in justitie impotriva Comisiei Europene in legatura cu ceea ce considera ca este un esec in nesanctionarea incalcarii legislatiei de catre statele membre ale Uniunii Europene, transmite vineri dpa.…

- Poliția a dat 42 de amenzi in urma protestelor de sambata, fața de restricțiile anti-COVID. Ministrul de interne, Lucian Bode, a spus ca protestul a fost pașnic, deși printre manifestanți se aflau și grupuri care indemnau la violențe și au atacat forțele de ordine cu apa și alte obiecte, conform Digi24.…

- Curtea de Conturi, data in judecata de Primaria Mircea Voda, judetul Constanta Dosarul a fost inregistrat pe 12 februarie Judecatorii au decis admiterea in parte a cererii reclamantelor, si au dispus anularea Deciziei nr. 50 29.12.2020 si a Incheierii nr. 2 20.01.2021 emise de catre parata, sub aspectul…