Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu, presedinta Republicii Moldova, i-a cerut ajuorul secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, la Conferinta de Securitate de la Munchen, in contextul provocarilor Kremlinului, care incearca debarcarea puterii democratice de la Chisinau, informeaza TVR Moldova."Cea mai mare problema pe…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Republica Moldova și-a inchis spațiul aerian. Decizia vine la o zi dupa ce președintele Maia Sandu a acuzat Rusia ca planuiește o lovitura de stat la Chișinau. Un anunț al autoritaților precizeaza ca „spațiul aerian al R. Moldova este inchis din motive de securitate pana la…

- In cursul zilei de azi, Rusia a respins acuzațiile aduse de Maia Sandu, conform carora Moscova comploteaza pentru a destabiliza fosta republica sovietica. Aceasta anunțase, in cursul zilei de ieri, ca ar fi puse la cale atacuri armate și luari de ostatici in Republica Moldova, acțiuni care au fost identificate…

- Vicepreședinta partidului pro-rus, Marina Tauber, vizata in mai mult dosare penale, susține ca declarațiile președintei privind pregatirea loviturii de stat de Rusia, cu implicarea opoziției, nu corespund adevarului. Totuși, cheama oamenii la proteste.

- Fost ministru al Apararii in Republica Moldova, Anatol Șalaru a declarat marți, la Antena 3, ca Rusia este interesata de rasturnarea Guvernului de la Chișinau și instalarea unui nou Guvern „obedient Moscovei”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- UPDATE 2 Administratia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, joi seara, ca nu accepta armistitiul propus de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cu ocazia Craciunului ortodox pe stil vechi. „Rusia trebuie sa paraseasca teritoriile ocupate – doar atunci va fi un armistitiu temporar”,…

- Potrivit unei anchete a publicației New York Times, oficialii americani și-au dat seama devreme ca au supraestimat mult armata rusa. Moralul soldaților de rand era atat de scazut, incat Rusia a inceput sa-și mute generalii pe linia frontului pentru a ridica moralul soldaților sai.Cu toate acestea, oficialii…

- La reuniunea care are loc luni, 21 noiembrie, in capitala Franței participa reprezentanți din 45 de țari și instituții care vor discuta despre ajutoare in valoare de milioane de euro pentru Republica Moldova, in contextul iernii care se apropie și al temerilor ca micul stat est-european ar putea fi…