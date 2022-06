Stiri pe aceeasi tema

- Șefa diplomației franceze ii cere Turciei „sa aleaga” cu privire la integrarea in NATO a Suediei si Finlandei. Turcia trebuie sa aleaga cu privire la integrarea in NATO a Suediei si Finlandei, cu riscul de a ridica semne de intrebare cu privire la comportamentul sau in cadrul Aliantei, a afirmat duminica…

- Cu o saptamana inainte de inceputul summitului NATO de la Madrid, secretarul general al Aliantei a vorbit despre subiectele care vor fi dezbatute la intrunire. NATO vrea sa puna la cale un nou plan de sprijinire a Ucrainei in confictul cu Rusia si sa creasca forta de raspuns rapid de pana la sase ori,…

- In cadrul intalnirii de ieri cu președintele finlandez Sauli Niinisto, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a aratat optimist cu privire la o rezolvare a blocajului in ceea ce privește aderarea Finlandei la alianța, eventual incepand cu summitul care va avea loc la Madrid, la 29-30 iunie.…

- Rusia urmeaza sa infiinteze 12 noi baze militare in vestul tarii, din cauza unei consolidari a NATO si extinderii Aliantei in Finlanda si Suedia, anunta vineri ministrul rus al Apararii Serghei Soigu, relateaza AFP.

- Finlanda nu doreste ca NATO sa desfasoare arme nucleare sau sa infiinteze baze militare pe teritoriul sau chiar daca va deveni membra a Aliantei, a afirmat prim-ministrul Sanna Marin, intr-un interviu aparut joi in cotidianul italian Corriere della Sera, transmite Reuters. Chestiunea desfasurarii de…

- Pentru Alianta, cererile de aderare ale Suediei si Finlandei sunt usor de gestionat din perspectiva compatibilitatii. Exista insa unele presiuni si constrangeri de cu totul alta natura. Miercuri dimineata, ambasadorii Suediei si Finlandei la cartierul general al NATO i-au prezentat domnului Jens Stoltenberg,…

- Romania este „ferm” in favoarea unui proces „rapid” de aderare la NATO a Finlandei si Suediei, iar apartenenta acestor doua state va consolida Alianta in intregul sau, a declarat, duminica, la Berlin, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, informeaza AGERPRES . „In aceste zile, la Berlin, avem…

- Cavusoglu a declarat presei in marja reuniunii informale a ministrilor de externe din NATO de la Berlin ca "din pacate declaratiile ministrului de externe suedez nu sunt constructive", aceasta "continuand sa faca afirmatii provocatoare", dar a apreciat drept "foarte respectuoasa" atitudinea Finlandei…