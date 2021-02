Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei: Avem in prim-plan reacția severa a statului impotriva criminalitații organizate și corupției „Lucram la o agenda comuna Guvern - Sistem Judiciar - și (pentru componenta legislativa) Parlament - care sa puna in prim-plan reacția severa a statului impotriva criminalitații organizate…

- Executivul se reuneste miercuri in sedinta, de la ora 13.00, iar pe ordinea de zi figureaza un proiect de hotarare pentru modificarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. In etapa a doua de vaccinare sunt introduse persoanele cu handicap, , persoane imobilizate, persoane imunodeprimate,…

- Federatia Sanitas a organizat marti o serie de actiuni pentru sustinerea salariatilor din sanatate si asistenta sociala, pe fondul aparitiei Ordonanței, care prevede inghetarea salariilor si pensiilor in acest an, anunța Agerpres. Zeci de sindicaliști din Uniunea Sanitas Bucuresti, membra a Federatiei…

- Federatia Sanitas va demara marti o serie de actiuni pentru sustinerea salariatilor din sanatate si asistenta sociala, pe fondul aparitiei OUG nr. 226/2020, care prevede inghetarea salariilor si pensiilor in acest an.Astfel, marti, 12 ianuarie, vor fi organizate pichetari si mitinguri, in intervalul…

- Sindicaliștii au ieșit in strada. Hossu, Cartel ALFA: Politica guvernamentala de pastrare a salariului minim la un nivel scazut va avea ca efect cresterea revoltelor sociale Politica guvernamentala de pastrare a unui salariu minim pe economie scazut va avea ca efect cresterea revoltelor sociale ale…

- Confederatia Nationala Sindicala Cartel Alfa picheteaza marți sediul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in semn de nemultumire fata de suma decisa de Guvern pentru cresterea salariului minim pentru anul 2021. „40 de lei in plus la salariul minim, cat a anuntat Guvernul, nu acopera nici macar…

- Confederatia Nationala Sindicala (CNS) „Cartel ALFA” organizeaza astazi o actiune de pichetare a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in semn de protest fata de nivelul insuficient pana la care guvernul a decis cresterea salariului minim brut pentru anul 2021, potrivit unui comunicat al organizatiei…