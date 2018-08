Stiri pe aceeasi tema

- Sute de politicieni au fost invitati, duminica, la nunta lui Valentin, fiul lui Liviu Dragnea si, pe de alta parte, mii de oameni si-au exprimat dorinta pe Facebook de a participa la un protest în fata bisericii unde va avea loc cununia.

- Toți demonstranții care au depus plangeri impotriva Jandarmeriei ar trebui sancționați, crede deputatul PSD Nicolae Bacalbașa. Acesta crede ca demonstranții și-au asumat toate riscurile pentru ca au participat la o demonstrație ilegala, iar excesul de forța al jandarmilor ar trebui sa fie ințeles, acolo…

- Excesul de violenta al jandarmilor la protestele din 10 august este perfect explicabil din punct de vedere uman, a sustinut la RFI deputatul PSD Nicolae Bacalbasa, care a facut o paralela intre evenimentele din Piata Victoriei si confruntarile din Fasia Gaza. De asemenea, Bacalbasa spune ca cei care…

- Coordonatorul intervenției jandarmilor la protest, Laurențiu Cazan, a precizat ca turiștii israelieni au fost bruscați de jandarmi pentru ca ei se aflau intr-un taxi prezent intr-o zona unde și cei violenți foloseau taxiurile pentru a fugi, drept pentru care s-a decis sa se verifice fiecare mașina.…

- Laurențiu Cazan, coordonatorul acțiunii jandarmilor, și-a cerut scuze celor care au suferit pe nedrept in Piața Victoriei, dar a precizat ca agresivitatea asupra jandarmilor a fost extrem de mare. Cazan a admis ca in unele cazuri jandarmii au intrecut masura, iar acestea cazuri vor fi verificate…

- Jandarmii au primit ordin de la prefectul Capitalei sa intervina in forța in Piața Victoriei la ora 23.11, au anunțat, sambata, reprezentanții instituției. Prefectul Capitalei este ​​Speranța Cliseru care a fost numita temporar, prin detașare, in iulie. Speranța Cliseru este cunoscuta ca fiind mana…

- Parchetul Militar a deschis o ancheta in cazul jandarmilor care apar in videoclipul lui Dani Mocanu și a solicitat documente de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Dambovita. Anul trecut, mai multi jandarmi de la trupele de interventie au participat la filmarea videoclipului piesei „Tradarea”…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat, in legatura cu modul in care au intervenit jandarmii la protestele de miercuri seara, ca nu poate sa le spuna cum sa procedeze, insa cine se considera lezat poate cere organelor abilitate sa faca verificari.