Protejează-ți identitatea online! Imbunatațește securitatea conturilor tale printr-o igiena de securitate corespunzatoare, bifand urmatorii pași: Folosește parole puternice și unice pentru fiecare cont! O parola puternica ar trebui sa fie lunga (cel puțin 15 caractere), sa includa o combinație de litere mari și mici, numere și caractere speciale. De asemenea, este important sa nu reutilizezi niciodata aceeași parola […] Articolul Protejeaza-ți identitatea online! a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

