Eficienta impotriva Covid-19 a vaccinului dezvoltat de Pfizer si BioNTech scade mai repede decat cea a serului AstraZeneca, potrivit unui studiu publicat joi de cercetatori de la Universitatea Oxford. „Doua doze de Pfizer-BioNTech au o eficienta mai mare, initial, impotriva noilor infectii, dar aceasta scade mai repede in comparatie cu doua doze de AstraZeneca-Oxford”, au spus cercetatorii de la Oxford. Pfizer are „o mare eficienta initiala”, dar „a inregistrat un declin mai rapid in protectia impotriva unei incarcaturi virale mari si a infectiei cu simptome”, la cateva luni de cand schema de…