Protecția Consumatorului, sfaturi pentru părinți: la ce trebuie să fie atenți când cumpără uniforme și rechizite "Foarte important este sa achizitionati atat produsele textile cat si rechizitele numai din magazine si/sau raioane specializate, unde se elibereaza documente de cumparare (factura, bon fiscal, chitanta fiscala), de care veti avea nevoie in cazul depunerii unei reclamatii", a scris Anghel, pe pagina sa de Facebook.El ii sfatuieste pe parinti ca, inainte de a lua decizia de cumparare, sa examineze cu atentie produsele textile, respectiv sa acorde o atentie deosebita la achizitionarea articolelor de imbracaminte care poarta numele unor marci celebre, dar al caror pret este exagerat de mic in raport… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

