Protecția Consumatorilor a oprit temporar activitatea a cinci autoserviri pentru numeroase deficiențe Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Gorj a realizat, in ultimele zile, o serie de acțiuni, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniul alimentației publice, ca parte a unei tematici locale de control. 1 de 6 Pe raza județului Gorj au fost controlați cinci operatori economici, care activau in acest sector de activitate.Pana in prezent, au fost finalizate documentele de control la 4 dintre aceștia, iar pentru neregulile constatate, comisarii CJPC Gorj au aplicat urmatoarele sancțiuni: 4 amenzi contravenționale, in valoare totala de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

