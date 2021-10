Stiri pe aceeasi tema

- Surse politice spun ca planul președintelui este ca saptamana urmatoare consultarile sa nu ajunga la vreun rezultat. Mai exact, Klaus Iohannis nu va agrea alta propunere de premier la consultarile cu partidele politice și nu-și va da girul pentru alte variante de a forma o noua majoritate parlamentara.…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16:10, pe DJ 109A, intre localitațile clujene Panticeu și Vultureni. Conform primelor informații furnizate, conducatorul unui autoturism, de 65 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe DJ 109A, dinspre Cluj-Napoca inspre Dej, a patruns…

- „Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au reținut pentru 24 de ore doi tineri, de 23 și 19 ani, cercetați pentru savârșirea infracțiunii de furt calificat. În fapt, polițiștii…

- Un val de aer rece care vine din nordul continentului aduce peste Romania temperaturi de inceput de iarna, cu lapovițe și ninsori la munte. Miercuri dimineața s-au inregistrat fost doar 2,8 grade Celsius la Stația Meteo de la Dej și 4,5 la Cluj-Napoca. Administrația Naționala de Meteorologie a emis…

- Centura ocolitoare pe latura de nord a municipiului Alba Iulia: Elaborarea puz-ului, lansata in consultare publica Centura ocolitoare pe latura de nord a municipiului Alba Iulia: Elaborarea puz-ului, lansata in consultare publica Elaborarea puz-ului pentru construirea centurii ocolitoare pe latura de…

- Situația epidemiologica este de-a dreptul alarmanta in județul Cluj. Viteza de creștere a ratei de infectare in localitați este amețitoare. Doar in municipiul Cluj-Napoca a ajuns la 3.23 la mie marți, o creștere mare fața de 2.71 cat era cu 24 de ore in urma.Situația epidemiologica in județul Cluj se…

- Numarul infectarilor de COVID-19 crește de la o zi la alta. Multe dintre localitați se apropie sau chiar depașesc rata de infectare de 1 la mie. Rata de infectare din localitați:Cluj-Napoca - 0.97Dej - 0.39Gherla - 0.65Turda - 0.18Campia Turzii - 0.48Huedin - 0.84Apahida - 0.45Baciu - 0.98Feleacu…

In acest weekend, Primaria Timișoara deruleaza evenimentul "Strazi pentru Comunitate". Pentru asigurarea siguranței participanților...