Propunere: Standardele de cost pentru programul Anghel Saligny, similare proiectelor europene

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a supus consultarii publice proiectul de act normativ care urmeaza sa reglementeze standardele de cost pe locuitor si pe kilometru, pentru dezvoltarea si modernizarea retelelor de apa, canalizare si drumuri finantate prin Programul National…

- Ministerul Dezvoltarii a supus consultarii publice proiectul de act normativ care urmeaza sa reglementeze standardele de cost pe locuitor si pe kilometru, pentru dezvoltarea si modernizarea retelelor de apa, canalizare si drumuri finantate prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”

- Ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny” a fost publicata, luni seara, in Monitorul Oficial. In primul articol al ordonantei se arata ca valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in perioada 2021-2028…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat vineri ca banii vor fi returnati integral la bugetul de stat in cazul proiectelor nefinalizate din Programul "Anghel Saligny". "Beneficiarul obiectivului de investitii, unitatea administrativ teritoriala, raspunde pentru…

- Bode a declarat, vineri, ca observatiile de la directia de specialitate au fost mentinute. ”Observatiile avute in vedere de catre directia de specialitate sunt mentinute si au fost transmise catre Ministerul Dezvoltarii, catre initiator. Aseara am vazut documentul, am vazut proiectul in original.…

- "In aceasta seara ne vom consulta cu echipa de la Ministerul Dezvoltarii, cu specialiștii, cei care au inițiat acest proiect de act normativ, și cu siguranța voi aviza acest proiect", a anunțat ministrul interimar al Justiției, Lucian Bode, dupa ce a preluat ștafeta de la

- Acord in privința proiectului de rectificare bugetara Președintele PNL, Ludovic Orban. Foto: Agerpres. Liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord în privința proiectului de rectificare bugetara care urmeaza sa fie adoptat prin ordonanța de urgența.…

- Inca 9 troleibuze noi vor ajunge la Targu Jiu in cursul anului viitor. Al doilea contract de furnizare cu firma Solaris a fost semnat luni in prezența primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu și a reprezentantului constructorului. Valoarea contractului este de 5 milioane de euro. Primul contract,…