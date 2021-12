Propunere legislativă: Pedepse cu închisoarea pentru îngroparea, arderea sau incendierea deșeurilor O inițiativa legislativa ar putea inaspri legislația de mediu și ar putea duce la pedepse cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda ingroparea, arderea sau incendierea deșeurilor. „Arderile ilegale de cabluri, cauciucuri și alte materiale pentru recuperarea metalelor au atins dimensiuni industriale. Aerul este poluat zilnic cu compuși periculoși, malurile raurilor sunt pline de deșeuri iar deversarea de ape reziduale in lacuri și rauri se face fara pic de frica, din ce in ce mai frecvent indicii de poluare depașesc, in unele cazuri, de 5 – 6 ori nivelurile stabilite prin lege. Trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

