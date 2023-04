Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia au emis un comunicat comun in care se opun variantei ca reprezentanții Rusiei sa revina in competițiile internaționale ca „sportivi neutri”. Biroul executiv al Comitetului Olimpic Internațional se intrunește in perioada 28-30 martie. Printre subiectele…

- Negocierile directe intre conducerea Moldovei și Transnistria nu pot inlocui formatul internațional „cinci plus doi” (Moldova, Transnistria, OSCE, Rusia, Ucraina și observatori din SUA și UE). Despre acest lucru a declarat ambasadorul general al Ministerului de Externe al Rusiei, Vitali Tryapitsyn,…

- Luptele grele continua in Bakhmut și in localitațile din jurul sau. Deteșamentele de asalt Wagner susțin ca inainteaza incet spre centrul localitații, in timp ce ucrainenii susțin ca au format un sistem defensiv inexpungnabil care toaca metodic forțele ruse. In sprijinul mercenarilor Wagner au fost…

- Rusia cere autoritaților de la Chișinau „sa opreasca retorica anti-rusa”. Declarația a fost facuta de Maria Zaharova, reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe rus, dupa ce Parlamentul a votat astazi o declarație prin care condamna razboiul Rusiei impotriva Ucrainei. Totodata, Zaharova susține…

- Presedintele Vladimir Putin i-a acordat actorului hollywoodian Steven Seagal o importanta decoratie a statului rus in semn de multumire pentru actiunile sale umanitare si culturale intreprinse pe plan international, se afirma intr-un decret de stat publicat luni, relateaza Reuters. Potrivit acelui decret,…

- Resturi de racheta „provenite din atacurile aeriene ale Rusiei impotriva Ucrainei" au fost descoperite, joi, de o patrula a Politiei de Frontiera a Republicii Moldova pe un camp din apropiere de Larga, in raionul Briceni. Larga este un punct de trecere a frontierei cu Ucraina situat in nordul Republicii…

- O noua reacție a Rusiei sperie Occidentul, dupa ce purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe i-a trimis un raspuns lui Volodimir Zelenski, dupa ce acesta a solicitat sancțiuni mai dure pentru Rusia. Potrivit oficialului, viitorul Europei de Vest este compromis, iar susținerea fața de Ucraina…